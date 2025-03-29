指特朗普增車稅毀關係 加國：需大減對美依賴

卡尼：將以報復性貿易行動回應 加拿大總理卡尼周四強硬回應美國對進口汽車徵收高額關稅，稱兩國傳統關係已經結束。他指美國不再是一個可靠夥伴，通過全面談判可能恢復部分信任，但不會有回頭路，加拿大需大幅減少對美國的依賴。卡尼重申，將以報復性貿易行動，回應美國的汽車關稅。

美國總統特朗普周三簽署行政命令，宣布對所有進口汽車關稅上調25%。卡尼翌日出席內閣加美關係委員會會議，並舉行記者會。他表示，加拿大和美國在深化經濟一體化、加強安全和軍事合作基礎上建立的舊關係已終結，未來幾周、幾個月和幾年，必須從根本上重塑加拿大經濟。

加國擬設109億戰略應對基金 卡尼透露，將在未來一兩天內與特朗普首次通電話討論貿易爭端，他促請特朗普須尊重加拿大主權。卡尼形容美國的汽車關稅直接攻擊加拿大和加拿大工人，兩國關係正在崩潰過程中，不排除採用任何手段保護加拿大和本國工人。卡尼相信加拿大汽車製造業可在美國關稅中生存，但需要轉向其他市場。

汽車是加拿大第二大出口產品，僅次於石油。加拿大將設立20億加元（約109億港元）戰略應對基金，提高汽車行業競爭力，保護就業、幫助工人獲得專業知識及建立強大供應鏈，將推動在加拿大國內生產更多汽車零部件。

墨西哥總統辛鮑姆稱，下周會全面回應美國的汽車關稅措施，但與美國合作的大門不會關閉。她重申始終保護墨西哥、本國就業和公司，並捍衞國家經濟主權。墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）則指，正與美方談判向墨西哥商品提供優惠待遇。本報綜合報道