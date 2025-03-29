俄羅斯新核潛艇下水 可射高超音速導彈
【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周四在摩亞曼斯克出席核動力潛艇彼爾姆號下水儀式，彼爾姆號可發射鋯石高超音速導彈，將於2026年開始執行戰鬥任務。
彼爾姆號由俄羅斯北方的造船廠建造，為第4代亞森-M級核潛艇的第5艘，亦是俄軍第一艘裝備鋯石高超音速導彈的多用途潛艇。普京在儀式上表示，俄羅斯將繼續加強包括戰略力量在內的海上武裝力量建設，整體上提升各類型水面和水下艦艇的生產速度和規模，艦隊力量加強將鞏固俄羅斯海疆和「北方海路」安全，確保俄羅斯在包括北極地區在內的全球大洋捍衞國家利益。
普京還登上同屬亞森-M級的核潛艇阿爾漢格爾斯克號參觀，他指俄羅斯堅定致力於鞏固世界海洋強國的地位，會繼續擴建並升級海軍艦隊，建造性能更優越的新型水面艦艇和潛艇。新艦艇必須符合當今需求，具備強大的作戰能力和高效性能，同時加強能夠高效操作新型艦艇的專業人才隊伍的培養。
海軍步兵將從旅級擴為師級
普京還透露，總參謀部已經確定海軍步兵改編方案，將從旅級擴編為師級。明年將有包括第155海軍步兵旅兩支部隊改編為師，2026年繼續創建兩個海軍步兵師，2027年還將計劃組建一個海軍步兵師。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：