俄羅斯新核潛艇下水 可射高超音速導彈

彼爾姆號由俄羅斯北方的造船廠建造，為第4代亞森-M級核潛艇的第5艘，亦是俄軍第一艘裝備鋯石高超音速導彈的多用途潛艇。普京在儀式上表示，俄羅斯將繼續加強包括戰略力量在內的海上武裝力量建設，整體上提升各類型水面和水下艦艇的生產速度和規模，艦隊力量加強將鞏固俄羅斯海疆和「北方海路」安全，確保俄羅斯在包括北極地區在內的全球大洋捍衞國家利益。