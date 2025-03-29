普京倡議：臨時政府基輔先建 烏大選後和約才簽

欲除澤連斯基 盼聯合國監督下開展 俄羅斯總統普京周四提議在聯合國監督下，與夥伴國家、美國和歐洲討論在烏克蘭建立臨時政府，選出新政府後簽署和平條約。普京強調俄軍在全部戰線上掌握戰略主動權，部隊每天向前推進，有理由相信會把烏軍徹底擊潰。

普京表示，俄羅斯願意和平解決烏克蘭危機，但必須消除衝突根源，俄羅斯希望能在長久的歷史前景中確保本國安全。俄羅斯願與所有真正致力於烏克蘭問題調解的國際夥伴展開合作，普京指摘歐洲國家仍企圖「牽着俄羅斯的鼻子」，俄羅斯不會因為相信所謂「西方夥伴」而犯錯。

普京續稱，烏克蘭現政權不具備合法性。外部力量應推動烏克蘭舉行民主選舉，建立一個有能力、受人民信任及具法律效力的政府。此後，烏克蘭新政府可以開始與俄方談判，並簽署一份得到全世界認可、可靠和穩定的和平協議。普京指出，俄軍已經控制盧甘斯克99%區域，在頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松的控制區均超過70%，正逐步且堅定地、滿懷信心地完成特別軍事行動所有目標。

法英擬停火後派部隊赴烏 美國國家安全委員會發言人回應說，烏克蘭的治理應由其憲法和人民決定。烏克蘭因進入戰時狀態未能於去年3月如期舉行新一屆總統選舉，最高議會今年2月通過議案，稱澤連斯基是經由選舉產生的總統。

在新總統就職前，澤連斯基必須依照憲法規定繼續行使權力。普京多次質疑，澤連斯基並不是烏克蘭合法總統。

法國總統馬克龍透露，法國和英國正牽頭推動在俄烏停火後，向烏克蘭派遣一支「保證部隊（reassurance force）」。

他承認，歐洲各國領導人並未就派兵烏克蘭達成一致。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評英法以維和任務為幌子、策劃對烏克蘭的軍事干預，可能導致俄羅斯與北約發生直接軍事衝突。

王毅將訪俄晤拉夫羅夫 應俄羅斯外長拉夫羅夫邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於下周一起訪問俄羅斯3天。訪問期間，王毅將會見俄羅斯領導人，同拉夫羅夫舉行會談。中方願以此訪為契機，同俄方一道推動落實兩國元首重要共識，就下階段中俄關係發展和雙方共同關心的國際和地區問題深入溝通。本報綜合報道