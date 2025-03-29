遏農村鋪張價值觀 寧夏禮金降3成半

寧夏各級社會工作部門建立彩禮統計、標準認定、光榮證申領等制度規範，村規民約、紅白理事會、村民議事會、道德評議會實現行政村全覆蓋。婦聯、團委、民政等部門對接婚慶餐飲、家居百貨等99家商戶，發布204項禮遇內容，開展470場次婚戀交友、集體婚禮等活動。專項治理以來，廣大農民群眾積極響應號召，582名零彩禮、低彩禮、新婚女性本地就業、126人赴福建等外省區就業，243人申請創業貸款。

寧夏自治區黨委社會工作部一處處長楊宗鑫早前表示，當地將會以更明確的目標強化自治功能、加強統計調度、正面宣傳引領、落實包抓責任，真正讓零彩禮、低彩禮的價值觀立起來，逐步形成全社會廣泛共識，讓高額彩禮由過去「有面子」變成如今「沒面子」，在鑄魂塑形中持續釋放鄉村文化的內在魅力、增強推動鄉村全面振興的內生動力。本報綜合報道