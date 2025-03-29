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小紅書被指頻繁竊用戶私隱
小紅書被指頻繁獲取用戶定位等私隱訊息，甚至有用戶30天內定位被訪問7.1萬次，未使用應用程式的凌晨時段仍有高頻率操作，引發私隱安全擔憂。小紅書官方客服表示，平台不會洩露用戶私隱訊息。（綜合報道）
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