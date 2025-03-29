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護理產品公司疑禁員工午休
口腔護理用品品牌小鹿媽媽近日被揭，公司沒有午休時間之餘，員工用餐不得離開公司、不准在工位放置私人物品等。安徽省合肥市廬陽區勞動保障監察大隊已赴小鹿媽媽調查，並針對事件立案。小鹿媽媽品牌媒體部解釋，公司只是避免個別部門員工一起休息，無人回覆客戶。（綜合報道）
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