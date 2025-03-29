私自出租軍方列管眷地 台上尉從菲遣返收押

桃園地方法院指出，李男訊問後坦承犯行，且有相關事證可佐，其所犯為最輕本刑7年以上重罪，兼衡以重罪伴隨逃亡的高度風險，且當年因本案遭督察室約談後，立刻出境至菲律賓，在偵訊時也自陳當年出境的目的是因為不敢面對貪污，且在台已無居所及親屬等，自有事實足認及相當理由認有逃亡之虞，遂認定有羈押必要。