台中消防認定 新光三越氣爆源自煤氣

消防局表示，由於氣爆後因現場受爆炸衝擊波影響，導致原本格局遭破壞，相關配置物品、管線變形位移嚴重，增加勘察困難度。消防局火災調查人員在檢察官指揮下，成立專案調查小組，勘察共13次、累積近百調查人次。除現有調查人員全力投入外，亦邀請相關學者、專家成立氣爆鑑定會，且到現場實地勘察，委員會一致通過，同意氣爆發生原因為煤氣氣爆。

管線雜亂 砂輪機一割出事

台媒早前披露，事故現場施工櫃位的天然氣管線從天花板以U字形方式，拉到樓層櫃位，加上管線有因櫃位更動需求，導致管線較雜亂，雖然當時新光三越曾請天然氣公司將煤氣幹管的送氣關閉，但疑因施工現場的支管沒排空，煤氣蓄積一定濃度後，因砂輪機切割管線，導致氣爆意外發生。至於其中是否涉及人為疏失，有無刑責，仍需檢方調查。