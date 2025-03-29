國家單位疏於管理 外包保潔員洩機密

【本報綜合報道】國家安全部昨發文披露多宗洩密案例，涉及疏於管理外包人員釀成大案，對外包工作審查不嚴構成隱患等。當中一名外包保潔員主動投靠境外情報機關，洩露3項國家機密。

文章指出，部分服務外包人員因工作需要，存在接觸知悉國家秘密的機會。某重要涉密單位長期將辦公樓物業管理外包給某物業服務公司營運，並未對該公司開展必要的保密監管。公司保潔員段×為滿足個人私欲，經指使借從事保潔服務之機，通過盜取、偷拍等方式為境外間諜情報機關提供一項機密級、兩項秘密級國家秘密及其他6項情報，造成重大失洩密，危害國家安全。

竊取複製涉密文件出售 有關部門另在工作中發現，有網民在文庫類網站出售5份涉密文件，原來是某公司不具備涉密檔案數碼化資格，卻騙取多個機關單位檔案管理部門信任，承包檔案資料數碼化業務。公司員工蔣×利用工作便利，先後竊取、複製檔案資料中數十份涉密文件並帶回家，將其中數份放在網上出售謀利。

此外，某郵件系統廠家運維人員小李為圖方便，經常在個人電腦記錄客戶和系統管理員帳號密碼。境外間諜情報機關利用開源情報訊息鎖定其身份並網攻其電腦，竊取當中資訊，進而對上千間重點要害部門郵件系統竊密。