懸崖壁上咖啡館 品嘗別樣風味

中國浙江杭州建德市航頭鎮江南大冰洞景區內的懸崖峭壁上建有一間咖啡館，近來吸引不少膽大的遊客打卡。遊客們若想喝上一口咖啡，必須先經過一段鐵道式攀登，才能登頂懸崖上的觀景台，成功享用到咖啡。有遊客形容，這是種刺激有趣且能令人充滿成就感的活動，結束後還能在懸崖上喝咖啡，別有一番風味。