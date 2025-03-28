基因編輯豬肝移植人體 論文獲登國際期刊

【本報綜合報道】中國陝西省西安市空軍軍醫大學西京醫院去年3月，完成全球首宗將基因編輯豬的肝臟移植到腦死亡患者體內，且移植肝臟各項生理功能表現良好，將有助於解決移植器官短缺問題。有關論文周三以線上形式發表在國際學術期刊《自然》，意味研究獲得國際學術界認可。

由中科院院士竇科峰帶領的團隊早前以一隻經過6處基因編輯的豬為供體，將豬肝移植到一名已腦死亡但仍能維持身體基本機能的病人體內，其自身肝臟則獲保留，以此模擬臨床肝衰竭患者的替代支持治療過程。竇科峰指，團隊觀察到移植經基因編輯的豬肝能在人體內發揮生理功能，正常分泌膽汁，血液供應和病理結果均良好，術後10天觀察期內亦未見超急性排斥反應。

《自然》稱屬里程碑 《自然》網站相關報道形容這是將動物器官移植給人類的里程碑，另有英國學者評價這是項重要研究，推動從動物向人類的異種器官移植科研領域發展，又指手術技術非常精妙，表明在臨床上應用相關技術是可行的。