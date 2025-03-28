窖藏考古揭罕見規模 重構對鐵器時代理解

【本報綜合報道】英國英格蘭遺產委員會周二公布，針對2021年在北約克郡梅爾森比附近田野發現的梅爾森比窖藏，考古發掘初步評估表明，當中逾800件大型鐵器時代文物是在公元一世紀羅馬征服英國南部時埋下，或會改變歷史學家對英國2,000年前鐵器時代生活的理解。

窖藏挖出各種鐵器時代金屬製品，包括戰車部件、28個鐵輪胎等，還發現一個可能用作調酒的大鍋和一個碗，以及用於儀式的長矛，部分物品與來自歐洲大陸的物品很相似，反映當時的遠距離聯繫和共享技術。

料屬財富權力展示

大部分出土器物埋下時遭燒毀或打碎，規模在鐵器時代的英國較為罕見，表明英國北部精英階層與南部精英階層一樣強大，是某種展示財富和權力的象徵性過程，無論寶藏擁有者是誰，都可能是英國、歐洲甚至羅馬世界精英網絡的一部分。研究小組認為窖藏相當於時間膠囊，此發現對英國乃至整個歐洲都很特別，或會導致重新評估對該時期的理解，特別是關於車輛使用及財富地位的表達方式。