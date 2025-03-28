新加坡及馬六甲海峽 劫船案較去年同期倍增

【本報綜合報道】亞洲反海盜及武裝搶劫船只區域合作協定組織訊息共享中心（ReCAAP ISC）周三指出，今年1月1日至周二，新加坡和馬六甲海峽共發生28宗劫船事件，較去年同期的11宗增加一倍以上。犯罪分子甚至開始持刀或疑似槍械作案，直接威脅海員生命。

ReCAAP ISC當日聯同新加坡海事及港務管理局，以及南洋理工大學拉惹勒南國際研究院舉辦反海盜和海上搶劫會議。ReCAAP ISC理事會主席、菲律賓海軍上將加萬（Ronnie Gil Gavan）說，全球約60%海運貿易都需經亞洲海域，但亞洲地區商船遭遇持械劫船事件持續增加，形勢令人擔憂。

專家促訂應對方案降風險 多數劫船發生在菲利普海峽（Phillip Channel），因船舶須減速通過狹窄水道，易遭不法分子登船。ReCAAP ISC執行主任納達蘭加（Krishnaswamy Natarajan）說，須採取多方協作策略應對持械劫船。通過國際合作、加強海巡，並動員航運公司、保險公司和各國政府共同制訂應對方案，降低風險。