韓山火又添兩死 波及面積破紀錄

南韓東南部慶尚道山火持續，截至昨日再添兩人亡，增至26人死、30人受傷。山林廳初步估算，焚毀山林面積達3.6萬公頃，超過首爾市面積一半創下歷史新高。

從各地火場面積來看，慶尚北道義城郡為1.2萬公頃，其後依次為盈德郡7,819公頃、青松郡5,000公頃、安東市4,500公頃、英陽郡3,200公頃。截至昨日上午，山火整體撲滅率僅為44.3%。其中，青松郡達到77%，義城郡為54%，安東市52%。盈德郡和英陽郡分別為10%和18%。此前，2000年東海岸森林火災創下焚毀面積最高紀錄（2.37萬公頃）。

南韓中央災難安全對策本部通報，慶尚道山火已造成26人死亡，30人受傷。慶尚北道傷亡人數最多，其中22人遇難，3人重傷，16人輕傷；慶尚南道4人遇難，9人受傷；蔚山市有兩人受輕傷。逾3.7萬人緊急疏散避險，其中兩萬多人返家，1.67萬人仍留在避難點。

部分地區斷水電 安東市部分地區已連續兩天停水，市政府向受影響居民派發樽裝水和應急物資。毗鄰的盈德郡斷水斷電，一家濾水廠焚毀，一家變電站停止運作。代總統韓德洙指示代理行政安全部長高基東常駐慶尚北道監督救援工作，直至火勢受控。韓德洙表示，許多受害者都是療養院病人在內的老年人，情況令人憂慮。本報綜合報道