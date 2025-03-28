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埃及觀光潛艇沉沒 釀6死
埃及一艘觀光潛艇昨日在紅海省洪加達對出海域沉沒，導致至少6人死亡。俄羅斯駐埃及大使館確認，所有觀光潛艇遊客均是俄羅斯人。潛艇早上10時左右在離岸約一公里海域發生事故，當時載有45名俄羅斯遊客，包括兒童。意外發生後，部分遊客送往洪加達醫院治療。（綜合報道）
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