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4美兵在立陶宛訓練失蹤
美軍近日在立陶宛東部的帕布拉德訓練場進行戰術訓練期間，有4名士兵乘坐的裝甲搶救車周三陷入沼澤，士兵們則失蹤，生死未卜。失蹤士兵來自駐紮在美國喬治亞州斯圖爾特堡的第3步兵師第1旅，同袍最後一次見到他們是周二，立陶宛國防軍總司令則指，搜救人員正研究如何快速排乾沼澤地的水。（綜合報道）
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