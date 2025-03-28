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歐盟倡備求生包應對威脅
歐盟委員會周三發表「應急戰略歐盟準備」計劃，增強歐洲預防和應對新興威脅的能力，當中指出民眾應為緊急情況做好準備，建議備妥72小時求生包。歐盟委員會主席萊恩表示，新的現實情況要求歐洲達到新應急準備水平，民眾、成員國及企業需要合適的工具，既能預防危機，也能在災難來襲時迅速應對。（綜合報道）
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