英國春季預算 大削福利增軍費

【本報綜合報道】英國財政大臣李韻晴周三發表春季預算報告，宣布大幅削減福利和公共服務預算，同時增加國防開支，強調全球經濟變得更加不確定，工黨政府需要積極主動，以保障未來並實現繁榮。英國預算責任辦公室已將英國本年經濟增長預測下調一半至1%。

多25萬人陷入相對貧窮 李韻晴宣布削減總值48億鎊（英鎊‧下同，約481億港元）福利支出，包括凍結通用津貼健康補助額，同時檢討個人獨立補助金。預算責任辦公室估算到2029年至2030年度，超過300萬個家庭因而每年平均實際損失1,720鎊（約1.7萬港元），並導致額外25萬人陷入相對貧窮。李韻晴指出，新措施將令英國財政扭虧為盈，從目前41億鎊（約411億港元）赤字，變成2029年到2030年度的99億鎊（約992億港元）盈餘。

李韻晴希望把英國打造成國防工業超級大國，至2027年4月，國防開支將上升至國內生產總值（GDP）的2.5%，資金來自削減國際援助。李韻晴將在下一個財政年度向國防部額外撥款22億鎊（約220億港元），以應對日益增加的全球不確定性。額外20億鎊（約200億港元）將用於增加英國出口融資的貸款能力，旨在為海外購買英國國防設備提供資金。