華府高層聊天群組洩密 再曝光內容

【本報綜合報道】美國政府高層在聊天群組洩密事件愈演愈烈，被加入群組的《大西洋》月刊總編輯戈德伯格周三指，總統特朗普及多名高層官員聲稱群組內容不含機密訊息，企圖一再淡化事件，他們是撒謊。戈德伯格說原本考慮到國家安全問題而未公開群組完整內容，現在決定公開讓民眾自行判斷。

紀錄涉戰機施襲時間 根據最新披露的聊天紀錄，國防部長海格塞斯於美軍空襲也門叛軍青年運動期間分享實時資訊，涉及無人機和導彈襲擊的具體時間，隨後分析擊中的目標。具體時間線內容包括，海格塞斯交代當時時間為美東11時44分「天氣狀況有利。剛剛與中央司令部確認，我們可以啟動任務」；「12時15分，F18戰機起飛」；「13時45分，F18戰機開始對目標發動襲擊，MQ9無人機發射」；「14時10分，更多F18戰機起飛」；「14時15分，無人機擊中目標」；「15時36分，F18戰機實施第二輪打擊、戰斧巡航導彈發射」。

海格塞斯否認在聊天群組洩密，稱襲擊時間表中無顯示目標、地點及進攻路線等訊息，因此不能當作洩密。白宮發言人表示，沒有洩露機密資料，反指戈德伯格是針對特朗普的仇恨者，總統已聽取有關訊息的簡報，並對他的國家安全團隊充滿信心。國家安全顧問沃爾茲早前指會承擔全部責任，國家安全委員會正就洩密事件進行檢討。