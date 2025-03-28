特朗普：願意減對華關稅 換TikTok賣予美企

美國總統特朗普年初第二度上台後簽署行政命令，押後中國影片分享平台抖音海外版TikTok「不賣就禁」法令生效日期直至4月5日。他前天表示願意降低對華關稅，藉此與中國科企、TikTok母公司字節跳動達成協議，好讓對方出售TikTok予美國公司。

距離「不賣就禁」限期尚餘大約一周時間，特朗普表示，假如未能達成出售協議，願意再次延長時限。他承認中國將在達成出售協議方面能夠發揮作用，包括作出批准等，故此不排除給予中方減免一點關稅或其他東西，藉此促成交易。

談及為何寧願降低對華關稅也要達成交易時，特朗普解釋，促成TikTok賣盤是其政府當務之急，其重要程度可用關稅作為籌碼，與華討價還價。自再度入主白宮以來，特朗普曾兩度分別加徵中國部分商品關稅10%，累計達到20%。

另一邊廂，中國商務部新聞發言人昨稱，針對美國加徵關稅措施，中方已在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下起訴，由於美方本月14日接受磋商，將根據規則推進後續程序。對於美國商務部日前宣布把多間中國實體列入出口管制「實體清單」，中國商務部新聞發言人前天表示，美方做法不利於為雙方通過對話合作解決問題創造氛圍，中方敦促立即停止錯誤做法，將採取必要措施，堅決維護中國實體合法權益。

華使斥美借芬太尼無端加稅 此外，中國駐美國大使謝鋒日前出席活動時批評，中方為幫助美國解決芬太尼問題付出巨大努力，美方以芬太尼為藉口無端加稅，只會把又一個合作點變成摩擦點。他稱中美關係發展又來到新重要節點，更需要不忘來時路、走好前進，希望美方吸取歷史智慧，傾聽人民心聲，同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，共同走好新時期中美正確相處之道。本報綜合報道