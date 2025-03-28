中法外長會晤 同意加強多領域合作

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在北京，會見訪華的法國外長巴羅。雙方同意加強在維護多邊貿易體制、改革國際金融體系等領域的合作。

推進戰略經濟人文高級別對話 王毅表示，雙方作為全面戰略夥伴，應堅持以多邊主義反對單邊主義，以對話協作反對陣營對抗，以互利共贏反對脫鈎斷鏈。雙方都同意，在兩國元首戰略引領下，積極推進下階段交往合作。中法會辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話。尊重彼此核心利益是中法戰略互信的基石，中方讚賞法方重申堅定奉行一個中國政策。

雙方深化農業、核能、航空航天等傳統領域合作，挖掘人工智能、數碼經濟、智能網聯、綠色氫能、生物製造等創新產業合作潛力。

中國期待法方提供公平、公正、可預期營商環境。今年是中歐建交50周年，中歐要堅持做互利共贏的合作夥伴，通過協商妥善解決貿易爭端，開闢合作新前景。

中方支持法方舉辦《巴黎協定》10周年紀念活動，將派高級別代表團出席今年6月在尼斯舉辦的聯合國海洋大會，歡迎法方積極參加中方倡議舉辦的多邊會議。