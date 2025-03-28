韓聯參：朝年初增派3000兵赴俄

【本報綜合報道】南韓聯合參謀本部昨日透露，北韓今年頭兩個月向俄羅斯增派約3,000名士兵，並繼續提供導彈、炮彈等武器援助，根據俄烏戰況北韓軍援規模可能還會擴大。

朝軍地雷爆炸 多人傷亡 聯合參謀本部指，北韓此前派到俄羅斯的逾1.1萬名兵力中，已有4,000人傷亡。北韓已向俄羅斯提供了相當數量的短程彈道導彈、220多門170毫米口徑自走炮和240毫米火箭炮。

至於兩韓邊境局勢，聯合參謀本部稱北韓去年年底為實施冬季演習，一度暫停前沿地區的軍事作業，但本月初重啟，正進行維修鐵柵欄等設施維護工作。

數日前更發生朝軍地雷爆炸事故，導致多人傷亡，可能是朝軍在未安排換班人員下貿然強行作業導致。北韓去年在前線地區合共發生20多宗地雷爆炸事故，上述則是今年首次。

另外，兩韓非軍事區朝方一側的京義線公路11座輸電塔拆除結束，但於兩韓軍事分界線以北的首座輸電塔仍未拆除，塔上裝有一套監控設備監視南韓，韓軍保持戒備及防衞態勢。