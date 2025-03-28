朝首公開指揮預警機 韓疑俄提供內部設備

金正恩觀摩AI技術配無人機打擊試驗 北韓領袖金正恩周二至周三一連兩天指導無人航空技術聯合體及探測電子戰研究團隊的國防科研工作，首次公開空中指揮預警機。金正恩更乘坐預警機，觀摩自殺式無人機打擊坦克；他強調要採用科學實用的方法，在無人武器裝備研發和生產過程中持續加快推動質量及技術創新，提升作戰能力。

無人航空技術聯合體和探測電子戰研究團隊研製多種類型無人機、巡航飛彈以及空中預警機。從外形看，預警機採用伊爾76大型運輸機平台，機身背部配備圓盤狀雷達天線，機艙內部設置多個顯控操作台。試驗驗證了可追蹤和監視不同戰略對象及海陸敵軍活動的新型無人戰略偵察機性能，展現了能執行多種戰術攻擊任務的自殺式無人機打擊能力。

韓統一部：平壤圖改善與華關係 勞動黨中央委員會書記朴正天和趙春龍、勞動黨中央委員會軍需政策總顧問李炳哲、國防科學院院長金勇煥等領導幹部陪同金正恩視察。金正恩聽取有關偵測電子戰研究團隊研發偵察及情報搜集工具的報告，他指出採用現代科技的特殊手段將在監視潛在威脅、搜集關鍵情報方面發揮重大作用。他觀摩配備AI技術的自殺式無人機性能試驗，強調在武力現代化建設過程中，應當最重視和優先發展無人設備和AI技術，他對新開發的電子干擾攻擊武器系統感到滿意。

金正恩還稱，新裝備將在提高朝軍各種情報搜集能力、削弱敵人各種戰鬥手段方面充分發揮威力。南韓聯合參謀本部認為，北韓預警機雷達過於龐大容易偵測，同時判斷內部設備由俄羅斯提供。預警機是一國空軍的核心裝備，是空戰大腦和指揮中樞，地位非同一般，可大幅提升預警探測和空戰指揮能力。

俄羅斯副外交部長魯登科表示，正準備金正恩訪俄。南韓統一部分析認為，北韓全方位向俄羅斯靠攏的同時，試圖改善與中國關係。北韓今年以來向中國團體遊客開放羅先地區旅遊，重啟新鴨綠江大橋北段施工。衞星圖片顯示，新鴨綠江大橋北段地區出現相當規模海關設施，估算北韓海關面積約為17.25萬平方米，超過中國海關15萬平方米面積。

中日韓將開會商自由貿易協定 中日韓經貿部長會議將於下周日在首爾舉行，上屆會議於2019年12月在北京舉行，時隔超過5年。南韓產業通商資源部長安德根、中國商務部部長王文濤、日本經濟產業大臣武藤容治將與會。3國將重點討論中日韓自由貿易協定談判、擴大《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、穩定供應鏈等共同關切事宜。本報綜合報道