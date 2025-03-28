毆斃5歲子 生母求判死又改口

【本報綜合報道】山東省威海市文登區一名5歲男童因睡覺晚，去年被生母陳×及同居男友石××毆打致死。案件周二開庭，陳×在庭上要求判自己死刑。歷經5小時後，威海市中級人民法院並未當庭宣判，將擇期宣判。

嫌睡覺晚 偕男友施暴 起訴書披露，去年3月22日因嫌男童睡覺晚，石××與陳×商量以打的方式管教，同月23日至26日男童遭毆打5次，曾哭喊求饒，陳×未制止，送院後終告不治。警方鑑定顯示，男童是胸腹部多次遭受鈍性外力作用，造成肝臟破裂及多臟器出血，導致失血性休克死亡。石××涉嫌故意殺人罪，陳×涉嫌故意傷害罪、開設賭場罪，由威海市公安局文登分局偵查終結後，同年7月向威海市文登區檢察院移送審查起訴，翌月報送威海市檢察院審查，檢察院至10月向威海市中院提起公訴。

男童爺爺鄭建華受訪指，陳×在庭上承認對不起孩子，說孩子都是因她才離世。但鄭認為二人認罪態度不好，陳×先是表示請求法庭判自己死刑，後來又改口說希望輕判，「最後來了一句如果不判我死刑，讓我早一點出去，還這個債」。