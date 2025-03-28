迎冷空氣雷雨又到 廣東今起急降10℃

隨着強冷空氣抵達，已感受到初夏氣息的廣東將自北向南降溫，今日至下周一降幅達10℃。廣東漸轉雷雨天氣，省氣象局提醒公眾需防禦雷擊、短時大雨、局地強降水等強對流天氣造成的災害。

位於黃埔區的廣州國家基本氣象站周一錄得最高氣溫31.5℃，花都國家基本氣象站和番禺國家基本氣象站於周二，分別錄得最高氣溫32.0℃和32.1℃，上述3個國家氣象站均打破自1960年以來當地歷史的3月最高氣溫紀錄。截至周三下午3時，廣東有55個市縣最高氣溫超過30℃，其中清遠連州錄得全省最高氣溫34.5℃，廣州市中心黃華路氣象觀測站錄得32.9℃。

3區氣象站破高溫紀錄 冷空氣前鋒今日凌晨進入粵北，上午抵達廣州，夜間到達廣東沿海地區。明日至下周日廣東大部陰天為主，有小到中雨，雨霧天氣明顯。冷空氣疊加降雨，廣東中北部體感寒冷，南部體感寒涼。期間，粵北市縣日最低氣溫介於8℃至10℃，粵西市縣14℃至16℃，廣東其餘大部分市縣11℃至13℃。預計廣州明日有中雷雨局部大到暴雨，下周日至翌日氣溫為13℃至17℃，下周二由陣雨轉多雲天氣，氣溫逐漸回升。

北京回暖 入春時間早7天 北京市氣象台周三宣布，今年入春時間為上周三，較常年入春時間偏早7天（常年1991至2020年平均的常年入春時間為3月26日）。今年北京入春較常年偏早的主要原因是上月下旬以來，華北地區冷空氣勢力較弱，降水偏少，使氣溫回升明顯，導致入春時間提前。本報綜合報道