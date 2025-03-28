兩岸國際

打擊電子煙 深圳上海排查整治

廣東省深圳市煙草專賣局在國家煙草專賣局的統籌指揮下，全面排查整治電子煙經營主體，重點排查經營場所是否存在利用暗格、夾層等儲存、銷售調味電子煙和出口回流電子煙等行為。上海市煙草專賣局日前組織轄區執法人員開展市場檢查，在其中一家經營戶現場查獲電子煙、煙彈等。（綜合報道）
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