軍艦與陸漁船擦撞 台海巡搜證

台灣海軍151艦隊坦克登陸艦中和號昨凌晨執行任務期間，與一艘大陸籍漁船擦撞，事件中無人傷亡。台灣海軍艦隊指揮部表示，將釐清責任歸屬。案件發生後，已立即請海巡署艦艇淡水號與PP-10080艇到場，協助處理與搜證，後續將依相關規定完成調查。（綜合報道）