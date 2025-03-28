去年誕113萬嬰 廣東續膺生育第一大省

【本報綜合報道】2024年廣東省國民經濟和社會發展統計公報周三發布，顯示去年實現地區生產總值（GDP）逾14.1萬億元（人民幣‧下同，約15.1萬億港元），比前年增長3.5%。此外，去年廣東人口增量在已公布的省份中位居第一，其中在出生人口方面，比前年增加10萬人，連續7年成為第一生育大省。

地區GDP逾15萬億 公報顯示，廣東省第一、第二、第3產業分別增長3.4%、4.4%、2.8%，對地區生產總值增長的貢獻率分別為4.1%、48%、47.9%，3次產業結構比重為4.1：38.4：57.5。人均地區生產總值為111,146元（約11.9萬港元），增長3%。廣東省體改研究會執行會長彭澎指出，總體上看廣東沒完成全年GDP增長任務，3次產業均沒超過5%的增長率，貢獻率最大的第3產業明顯拖累更大，也是今年要大力提振消費的動力和重要方向。

在人口方面，去年底廣東全省常住人口逾1.278億人，比前年底增加74萬人，其中城鎮常住人口9,701萬人，佔常住人口比重75.91%，比前年底提高0.49個百分點。全年出生人口113萬人，出生率8.89‰；死亡人口66萬人，死亡率5.2‰；自然增長人口47萬人，自然增長率3.69‰。