博鰲亞洲論壇開幕 新增探討AI議題

【本報綜合報道】博鰲亞洲論壇2025年年會開幕大會昨日在海南舉行，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥發表主旨演講。今年論壇圍繞把握大勢、促進增長、塑造未來、發掘動力4大方向展開討論，還特別新增對人工智能（AI）應用與治理、數字互聯互通等前沿議題的探討。

多國願與華合作 丁薛祥周三在博鰲分別會見赴華出席論壇年會的多國代表，包括老撾總理宋賽、葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾等。丁薛祥向宋賽表示，中老相互支持彼此核心利益，推動各領域合作取得更多務實成果。宋賽指，老方願積極落實全球安全倡議，推動老中命運共同體建設不斷取得新發展。丁薛祥會見蘭熱爾時表示，中方願與葡方堅持互尊互信，拓展互利合作，深化開放交流。蘭熱爾亦稱，葡方願進一步加強務實合作，為葡中關係注入新的活力，為密切歐中之間的合作發揮積極作用。

由副總理奧韋爾丘克率領的俄羅斯政府代表團已抵達中國，並參加博鰲亞洲論壇年會。奧韋爾丘克指出，他將在論壇上介紹俄羅斯關於構建大歐亞夥伴關係的願景。根據日程，他將與丁薛祥等人舉行雙邊會晤。