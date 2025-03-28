12萬居民6天撤離 日防台事態不測 訂沖繩疏散計劃

九州山口縣32市町安置 日本政府考慮到「台灣有事」等不測事態，首次制訂從沖繩離島撤離居民的計劃，計劃在約6天內疏散約12萬居民，安排前往九州和山口縣共32個市町安置。

為讓沖繩離島居民在不測事態發生時迅速避難，整合出先島群島5個市町村的避難計劃，將以自衞隊、海上保安廳的船隻及民間渡輪和飛機，確保每天有二萬人次的運輸能力。所有居民和遊客送往福岡機場及鹿兒島機場等避難後，計劃再以巴士包車等方式前赴各收容地點，包含九州7個縣和山口縣，並安置在酒店或旅館。

措施涵蓋交通住宿食物等 同一地區的居民將全數安排在同一地點避難，如與那國町居民會安置在佐賀縣佐賀市或鳥栖市。內閣官房長官林芳正表示，各項措施已涵蓋疏散地點交通、住宿、食品供應、健康管理等。如果撤離期超過一個月，將繼續考慮提供就業支援、住宿，並安排接收有特殊需求的人士。

美國前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福周三出席參議院外交關係委員會聽證會時指出，美台軍事合作已進入「一度是禁忌」的領域，未來需持續強化訓練，並在資源配置上引導台灣，聚焦水下等領域的無人自主科技應用。

美籲台推動現代化指揮管制 薛瑞福指，因應戰爭性質變化，台灣需考慮推動現代化指揮管制體系，助改善戰場決策。

中國國防新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校回應賴清德宣揚兩岸互不隸屬論，指台灣是中國的一部分，從來就不是一個國家，過去不是，現在不是，今後也絕不可能是。近日解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織海空兵力開展戰備警巡和聯合演訓，檢驗提升部隊打仗能力，對台獨分子有力懲戒，同時是對外部干涉勢力的嚴正警告。吳謙強調，人民軍隊全時待戰、隨時能戰、戰之必勝，堅決打掉一切台獨分裂圖謀。本報綜合報道