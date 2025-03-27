美專家證一歲嬰可構記憶

【本報綜合報道】當踏一歲左右，兒童認知發展成長快速，正是培養記憶力、觀察力及解決問題能力關鍵時刻。美國耶魯大學心理學家蒂爾克—布朗（Nick Turk-Browne）近日在國際學術期刊《科學》發表研究指出，縱使一歲嬰兒年幼心智，確實能形成記憶，日後為何難以回想仍然成謎。

研究團隊透過安撫物品、玩偶等讓嬰兒靜坐，再以功能性磁振造影技術（fMRI）觀察腦部活動。26名嬰兒中，未滿及超過一歲者各有一半，他們首先會被展示臉部、場景或物體影像，稍後看過其他畫面後，再有一幅之前見過影像及一幅新影像呈現眼前。

持續到3歲 長大遺忘原因成謎

團隊量化受試嬰兒注視自己看過舊影像時間，藉此衡量他們對該影像記憶，在比較成功形成記憶及忘記影像腦部活動後，證實人類大腦海馬體自一歲就開始記憶編碼。在13名逾一歲受試嬰兒中，有11人符合前述狀況，不過一歲以下無人出現相關反應。至於有關早期記憶是否依然存在，抑或無法回想，蒂爾克—布朗另一研究初步結果表明，相關記憶或會持續到3歲左右，然後逐漸消失，不排除在日後生活中被重新激發。