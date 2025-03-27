韓山火乘強風擴散 救援直升機師遇難

迄奪24命26傷 總理：異乎尋常 南韓東南部山火在強風影響下迅速擴散，山林廳一架直升機昨日在滅火時墜毀導致機師喪生。山火已造成24人死亡、12人重傷及14人輕傷。代行總統職權的總理韓德洙稱正投入一切可用人力和裝備撲救，但情況異乎尋常，不容樂觀。

失事S76直升機齡為30年，昨午12時51分許在慶尚北道義城郡新平面橋安里森林失事，73歲機師當場死亡。山林廳下令同型直升機停飛，並調查事故原因。韓德洙表示，上周五在慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市等地發生的山火，已蔓延至安東、青松、英陽、盈德4郡，且火場面積不斷刷新紀錄。待撲救工作結束後，政府將檢查山火防範應對措施不足之處並作出改善，加強打擊非法焚燒行為及嚴懲違規者。

逾2.34萬人需緊急疏散 國防部昨日宣布，增派990名士兵及48架直升機協助滅火，國防部早前下令6,000名軍人及242架直升機出動。國防部向災民提供約兩萬件救援物資，包括毛氈、口糧包及40萬公升石油，並為其他政府機構的直升機供應燃料。義城郡有20人死亡、7人重傷、8人輕傷；山清郡4人死亡、5人重傷、4人輕傷；蔚山市蔚州郡溫陽邑兩人輕傷。警方指，大部分死者為60至70多歲，或因未能及時避險而遇難，具體死因有待調查。受山火影響，逾2.34萬人緊急疏散避險。

逼近世遺安東河回村 山火周二下午逼近列入世界文化遺產名錄的安東河回村，安東市政府向豐川面市民下達疏散指令。河回村及附近的屏山書院所在的豐山面，距離豐川面僅10多公里。懲教管理部門決定，轉移青松郡的慶北北部監獄2,600多名囚犯。本報綜合報道