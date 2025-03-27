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中印官員開會 允維護邊境和平
中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮、印度外交部東亞司聯秘戴國瀾周二在北京共同主持中印邊境事務磋商及協調工作機制第33次會議。雙方就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等達成的共識全面深入交換意見，同意採取切實有效措施繼續維護中印邊境地區和平安寧。（綜合報道）
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