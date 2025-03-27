撤空難和解協議談判期 法官下令波音6‧23受審
【本報綜合報道】美國飛機製造商波音公司涉嫌欺騙航空監管部門，去年與司法部達成認罪協議，惟協議遭法官駁回，並限於今年4月11日前達成新協議。法官周二取消談判期限，下令波音6月23日就案件接受聆訊。
嚴重空難後半空甩門塞
波音737 MAX系列客機於2018年及2019年發生兩宗嚴重空難，合共造成346人死亡，美國司法部當年指控波音串謀詐騙，在導致空難的一個飛行控制系統問題上誤導航空監管機構，試圖欺騙美國政府。司法部於2021年1月與波音達成延遲起訴協議，只要波音在3年內遵守協議的特定條件及罰款2.436億美元（約19億港元），就不會被起訴。惟波音一架737 MAX 9客機去年1月初在飛行期間於半空門塞飛脫，司法部認定波音違反延遲起訴協議，涉嫌欺詐，計劃提出起訴。雙方其後達成認罪協議，波音會在延遲起訴協議已支付的罰款基礎上，再額外繳付一筆同等金額的罰金，並於未來3年接受一名獨立人士監督公司的飛機安全及品質控制程序。
德州聯邦地方法院法官早前拒絕和解協議，要求波音和司法部在限期前達成新協議。法官沒有說明為何在限期前突然排期聆訊，波音則指與司法部繼續就事件的適當解決方案真誠討論。
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