美將徵收對等關稅 查貿易夥伴後加碼

距離美國徵收對等關稅時間不足一周，特朗普政府據報正考慮分兩階段實施，首先利用緊急權力即時開徵關稅，待完成調查貿易夥伴後再收更多關稅，藉此讓其對等關稅措施建立在法律框架之下，為華府未來減稅政策籌集資金。

英國《金融時報》前天引述美方知情官員報道，特朗普團隊討論方案包括啟動《1974年貿易法》第301條（即301條款）調查，同時在過渡時間利用緊急權力，在該段真空時間立即徵收關稅，可用工具包括《國際緊急經濟權力法》或極少使用《1930年關稅法》第338條，可加最高50%關稅，另一個選項涉及引用《1974年貿易法》第122條，該條款允許美國暫時徵收最高15%關稅，持續最多150天。

料下月仍開徵汽車稅 縱使總統特朗普日前提到徵收對等關稅存在「彈性」，知情人士估計美方下月2日仍會立即開徵汽車關稅，重啟特朗普首個總統任期內針對全球汽車產業國家安全調查。他另提及，特朗普政府仍未決定採取哪一種策略，關稅目的也在不斷變化，特朗普抱怨國家受到不公平待遇，一眾官員卻關注如何利用關稅籌集減稅政策資金，而非作為與外國政府談判籌碼，最終促使需探討法律選項。

尚有不足一周時間，美國就會徵收對等關稅，不過兩大貿易戰主力官員在策略上仍有不同看法。報道最後指出，商務部長盧特尼克批評與貿易夥伴之間貿易不平衡及關稅政策，要求達成對美有利協議。相反，貿易代表格里爾則主張首先調查貿易夥伴，之後徵收關稅。白宮發言人強調，特朗普仍未公布最終計劃，華府官員一致支持為國家產業及勞工創造公平競爭環境。

越南允星鏈進駐測試 面對美國對等關稅來勢洶洶，越南前晚宣布削減徵收部分美國產品關稅，其中汽車稅率由原本45%至64%降至32%，相關法令月內就會頒布，並隨即生效。與此同時，越南昨天亦宣布允許美國太空探索科技公司（SpaceX）近地軌道衞星星鏈（Starlink）在當地試行網絡服務，直至2030年年底為止。

另外，歐盟貿易專員塞夫措維奇前天在美國華盛頓會晤美方貿易官員，彼此討論關稅議題。他之後在網上提及，與盧特尼克、格里爾及美國國家經濟委員會主席哈塞特舉行多場實質會談，歐盟首要考慮是爭取公正及平衡協議，而非不合理關稅，又指與美方都有實現工業實力共同目標。本報綜合報道