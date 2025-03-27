烏未就領土問題與美俄達共識

【本報綜合報道】美俄和美烏完成在沙特阿拉伯利雅得的談判，烏克蘭總統澤連斯基周二指烏方沒有就領土問題與美俄達成任何共識，美方同意將於近期就停火細節舉行新一輪會談。他明言，與俄方談判有兩個最艱難的問題，分別是領土和全面停火事宜。

澤連斯基透露，美烏代表團在利雅得會談時沒有討論領土問題，但美俄代表團可能討論了此事。他提到美方認為俄烏在海上和能源設施的停火，應在美烏和美俄聯合聲明發表後立即開始，美烏會監督遵守停火情況。各方也討論了第三方參與停火監督，特別是土耳其和沙特。他又指，美烏和美俄兩份聯合聲明有五分之一內容存在分歧，美烏同意盡快就停火細節舉行下一輪談判。

根據白宮聲明，美烏代表在周日至周二舉行技術級會談，雙方同意確保黑海航行安全，消除使用武力的可能，並防止在黑海使用商船進行軍事目的。美國繼續致力於幫助實現交換戰俘、釋放平民被拘留者及遣返被強制轉移的烏克蘭兒童。美烏同意制訂措施落實兩國總統達成的禁止攻擊俄烏能源設施協議，並歡迎第三國進行斡旋，以支持能源和海事協議的實施，繼續努力實現持久的和平。美方重申，俄烏衝突雙方必須停止殺戮，這是實現持久和平解決的必要步驟，美國將繼續促進雙方談判，按照利雅得達成的協議，實現和平解決。

停火談判進程難測 烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克指出，停火談判的進程仍然不可預測，結果會受3個重要因素左右：第一是這不是小規模局部戰爭，整個俄羅斯經濟都投入到軍事，要在一兩天內結束戰爭並不可能；其次，烏克蘭面對的是俄羅斯，它尚未實現全面入侵之初設定的目標；第三，在戰爭結束問題上尚未達成共識。