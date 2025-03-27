就美俄會談內容 莫斯科補充5成果

包括推動俄及黑海港口農產品外銷外運 美國與俄羅斯代表團周一在沙特阿拉伯利雅得就烏克蘭問題展開會談，白宮前天發聲明，莫斯科隨後補充其中5項主要成果，包括俄美雙方同意在符合條件情況下，確保能夠落實黑海港口農產品外運協議、美方推動恢復俄方農產品及化肥向世界市場出口准入。

俄方提到，第一項主要成果是按照總統普京及美國總統特朗普達成協議，雙方商定將確保落實黑海倡議，包括保證黑海水域航行安全，不採用武力，不允許把商船用於軍事目的，將採取必要措施管理及檢查船隻；第二項則是美方將促進俄方恢復向國際市場出口農產品和肥料，降低海運保險費用，擴大完成相關交易所涉港口及支付系統的範圍。

兩成果需相關條件滿足 值得留意的是，上述兩項主要成果只在符合以下條件生效，分別是取消針對確保完成國際糧食（含魚類產品）及肥料貿易之俄羅斯農業銀行及其他金融組織制裁性限制，將其納入環球銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，完成相關帳戶開設；取消針對貿易投資行為限制；取消針對糧食（含魚類產品）、肥料生產及出口商制裁限制，取消針對相關保險公司限制；取消針對從事糧食（含魚類產品）和肥料貿易的俄羅斯船隻之港口服務限制及對俄方船隻制裁；取消向俄供應農業機械及其他與糧食（含魚類產品）、肥料生產相關商品限制。

此外，俄方亦提到第3項主要成果是俄美同意制訂具體措施，藉此落實雙方元首早前達成、自2025年3月18日起30天內禁止攻擊俄烏能源設施協議。該協議能夠延長，只要任何一方違約，另一方亦可退出；另外，俄美亦歡迎第三方國家為落實能源及海運領域協議提供善意協助；最後一項則是，俄美將繼續致力實現穩固和持久和平。

俄烏停敵對乃必要條件 較早時間，白宮稱美俄將繼續努力實現持久穩固和平，美方有意協助俄方擴大港口通行並改善支付系統聯通性，藉此支持農產品及化肥出口，雙方同意制訂措施，落實禁止攻擊俄烏能源設施協議。白宮重申，俄烏停止敵對行動是實現持久和平必要條件。本報綜合報道