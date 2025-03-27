河北廊坊4.2級地震 北京天津同感搖晃

【本報綜合報道】河北省廊坊市永清縣昨日凌晨1時21分發生黎克特制4.2級地震，震源深度20公里。隨後發生多次餘震，最強烈的是在4分鐘後，再發生2.9級地震，震源深度15公里。河北、北京及天津等多地居民感受到搖晃。

中國地震局啟動3級應急服務響應，黨組書記、局長王昆聽取中國地震台網中心、河北省地震局、北京市地震局、天津市地震局震情匯報，要求相關單位加強震情監測，滾動開展會商研判，及時報告有關情況。北京市地震局指出，震央距離北京最近13公里，造成市內大部分地區不同程度震感，但沒有造成建築物毀壞，不影響市內正常生活、生產秩序，發生5級以上地震的可能性很小。

當局啟3級應急服務響應 廊坊市永清、固安、霸州、安次、廣陽等縣、市、區有震感，通訊、供電、交通道路狀況正常，無人命傷亡及財產損失情況報告。地震發生後，不少居民和學生連夜跑到樓下空曠位置避險。有居民表示，當時確實感受到震感被震醒了，家中沒有損失。另有多名居民表示，睡醒後才從手機上得知曾發生地震。