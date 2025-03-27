日軍偽造法幣文件 原始罪證國內首現

抗戰勝利80周年 東瀛學者史料捐獻 日本近代史學者松野誠也於抗戰勝利80周年之際，周二向廣東省檔案館捐贈一批日文檔案史料，包括侵華日軍在香港偽造國民政府法幣的文件，為日軍在華南地區展開偽鈔戰的日文原始罪證在中國國內首次出現。

包括詳錄偽造計劃之電報 日軍製造偽鈔的證據包括昭和17年（1942年）8月「陸軍省次官就法幣印刷交付致支那派遣軍總參謀長的電報」等，記錄日本陸軍省與侵華日軍相關部門在香港大批量偽造國民政府法幣的計劃，並詳細記錄偽造法幣的數量、地點、過程、分贓流向、使用規定等資訊。

松野誠也還捐贈入侵廣東的日軍第104師團相冊，記載日軍在惠東鹽灶背村設置帳篷收容傷員、軍官在鄉間發表講話等「出征亞熱帶」的場景，並在現場分享二戰期間日本對華「偽鈔戰」、華南地區日軍「毒氣戰」等「秘密戰」相關歷史和研究心得，表達以史為鑑的和平心願。

華南師範大學歷史文化學院教授肖自力表示，檔案史料具備重要研究價值。侵華日軍金融戰對當時中國的經濟和金融秩序造成極大危害，偽鈔大量投放造成通貨膨脹，更可以大量套取戰略物資、外匯等，達到以戰養戰的野心。為紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年，廣東省博物館表示今年1月起向全球徵集與華南地區抗戰及海外華人華僑支援抗戰相關的檔案文物史料。

分享研究心得 冀以史為鑑 松野誠也是明治學院大學國際和平研究所研究員、黑龍江外國語學院特聘教授，專注從檔案中發掘日本在戰爭失利後試圖掩蓋的歷史，他去年出版的「陸軍登戶研究所關係資料」揭秘日軍「秘密戰」歷史，其中包括從香港掠奪的法幣印刷設備、紙張等運送至登戶研究所製造偽鈔用於浙贛戰役的命令批文。他曾經多次向中國捐贈侵華日軍第731部隊、細菌戰有關檔案。本報綜合報道