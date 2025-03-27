兩岸國際

湖南水泥廠拆設施釀污染

湖南省郴州市永興縣河流鉈濃度日前存在異常，威脅下游食水安全。湖南省生態環境廳周二公布，郴州市蘇仙區某水泥生產企業近日拆除舊生產線窯爐時，含鉈灰塵被雨水沖刷後，再經雨水排放口流入外環境水體，結果造成污染發生。（綜合報道）
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