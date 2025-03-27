福建男子製售冰毒已伏法

福建省龍岩市男子盧×2020年因製造及販售毒品甲基安非他命（俗稱冰毒），販賣、製造毒品罪罪成判死刑。經最高人民法院核准，龍岩市中級人民法院上周二在長汀縣驗明盧×正身，押赴刑場執行死刑。盧×夥同他人製造逾199公斤毒品冰毒，亦向他人販售約3公斤冰毒。（綜合報道）