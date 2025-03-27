青海整治違規收禮 3076黨員幹部繳2242萬

【本報綜合報道】由去年10月開始，青海省在全省範圍內展開違規收送禮品禮金問題專項整治行動。青海省紀委監委網站上月提醒，全省黨員幹部應把握「主動從寬、被查從嚴，此前從寬、今後從嚴」政策，認真自查自糾，至今已有3,076人主動上繳禮金，涉款2,095萬元人民幣（約2,242萬港元）。

海西州格爾木市紀委監委日前在公開信提到，專項整治行動時間由2024年10月至2025年6月為止，不應存在畏懼追責心理，擔心主動上繳等同「自首」，不應存有僥倖觀望心態，認為收受金額少、手段隱蔽、「法不責眾」，也不應擔心上繳後影響關係、牽連他人心態。格爾木市紀委監委最後提醒，退休不是紀律「真空地帶」，希望廣大退休幹部珍惜榮譽，管好家庭「廉潔圈」，教育親屬子女謹言慎行，不利用個人影響力干預公權、牟取私利。

貴州巡視組約談44黨組織「一把手」 中國紀檢監察報周日發文介紹，貴州省委巡視工作領導小組近日開會，聽取十三屆省委第三輪巡視整改情況及第六輪巡視情況匯報，其中省委巡視工作領導小組組長、副組長會同省政府有關分管省領導約談44名黨組織「一把手」，已面對面敲重錘、督責任、提要求、促整改。