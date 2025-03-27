國台辦封殺台獨 設舉報打手專欄 終身追責

國台辦網站昨日新增舉報台獨打手專欄，發言人陳斌華稱會妥善處理相關舉報訊息，查明事實根據。對於證據確鑿、性質惡劣會擇期曝光，並依據相關法律終身追責。他指摘賴清德將大陸界定為境外敵對勢力，把兩岸關係等同於敵對關係，大開歷史倒車、猖狂挑釁大陸，成為兩岸和平破壞者和台海危機製造者。

斥賴清德17項反陸策略 陳斌華表示，開設台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄的背景，與近期民進黨當局頻繁羅織罪名壓制島內不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士有關。某些台獨組織、台獨分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫兇，為虎作倀，助紂為虐，必須嚴懲。

陳斌華批評賴清德違逆民意拋出17項策略，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動反中抗中、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內搞恐怖政治、綠色獨裁。他相信台灣同胞能認清賴清德和民進黨當局害台禍民的嚴重危害，從維護自身權益和台海和平出發，與賴清德當局的倒行逆施作鬥爭，不讓其陰謀得逞。

批評台取消陸配居留權 對於台灣取消主張武統的陸配依親居留資格並限期離境一事，陳斌華指兩岸婚姻群體是兩岸一家親的生動寫照，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人。民進黨當局自詡自由法治人權，卻一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫，傷天害理。

陳斌華又指，堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，嚴正要求美方停止武裝台灣。民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，妄圖倚外謀獨、以武謀獨，揮霍百姓血汗錢向美國買來武器的同時買來災禍。他正告民進黨當局，不管從外部勢力買來多少武器，都動搖不了完成國家統一的堅定意志。本報綜合報道