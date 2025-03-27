王文濤在京晤波音總裁洽合作

【本報綜合報道】中國商務部長王文濤近日接見多名訪京的美國企業高層，周二分別會見了美國飛機製造商波音公司全球集團總裁納爾遜、特殊玻璃和陶瓷材料製造商康寧公司董事會主席兼行政總裁魏文德。

王文濤表示，中國將堅定不移擴大高水準對外開放，不斷優化營商環境，希望波音公司抓住機遇，深化與中方航空產業合作，確保安全和質量，為中國企業和消費者提供更多優質產品和服務。王文濤希望波音公司能發揮積極作用，持續維護全球航空產業生態穩定健康，同時為中美經貿關係發展貢獻力量。另外，王文濤指中國政府高度重視知識產權保護，促進了中國的高品質發展，讓「中國製造」加速向「中國創造」轉變，希望康寧進一步加大在華創新投入。魏文德表示，康寧將擴大在華投資規模。

王毅見美中關係委員會高層 中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨在北京，會見美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格（Evan Greenberg），表示中方願本着平等原則和相互尊重精神，與美方開展對話協商，解決各自合理關切。格林伯格則指，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，雙方應運用經驗和智慧，增進理解，擴大合作，和諧共處。

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰應約與美國貿易代表格里爾視像通話。雙方圍繞落實今年1月17日中美兩國元首通話達成的重要共識，就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見。中方就美以芬太尼為由對華加徵關稅、有關301調查以及擬出台對等關稅等表達嚴正關切。雙方認為保持穩定的中美經貿關係符合兩國利益，同意就彼此關心的問題繼續保持溝通。