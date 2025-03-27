美將浪潮集團6子公司 列出口限制清單

【本報綜合報道】美國商務部周二發公告，將中國雲計算和大數據供應商浪潮集團的6間子公司，以及其他數十間中國實體列入出口限制清單，以削弱中國在人工智能（AI）和先進計算領域的能力。

涉參與開發解放軍超級電腦 公告指，上述浪潮集團子公司涉嫌參與開發用於中國軍方的超級電腦，並試圖獲取美國產品和技術以支持這些項目。浪潮集團前年已被列入清單，美國商務部長盧特尼克強調，不會允許對手利用美國技術來增強自身軍事實力，並對美國人民構成威脅。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，美方濫用實體清單等出口管制工具，以危害美國國家安全，違反美國外交政策為借口，濫施非法單邊制裁，是典型的霸權主義行徑，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害企業的合法權益，破壞全球產供鏈安全穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單，無理打壓中國企業。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。