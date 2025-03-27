紅海危機致戰力分散 華智庫：美軍南海部署趨極限

航母多屬快進快出 兩棲戒備群呈真空 中國智庫「南海戰略態勢感知」周二發布《2024年美軍南海軍事活動不完全報告》，提到自2009年以來美軍在南海針對中國軍事活動的頻次和強度顯著提升，但受紅海危機等牽制，美國在南海的常態化軍事存在已趨於極限。

據統計，美軍大型偵察機去年在南海空域抵近偵察約1,000架次，海洋監視及測量船累計活動706個艦日，較前年顯著增加，全年有343天至少有一艘偵察船在南海行動，幾乎沒有空窗期。但報告指出，雖然美軍船機在南海活動頻次明顯增加，聯合菲律賓等盟友的演習及行動擴大，但美國航母等平台數在南海的數量和活動強度卻明顯下降。去年美軍航母打擊群在南海活動增長8次，但其中5次活動僅3至5天，多數都是「快進快出」而非長期部署。

報告指出，去年美軍在西太地區部署的兩個兩棲戒備群均未入南海活動，呈現真空狀態，且宣示性行動明顯減少，反映其兩棲戒備群難以在該海域維持常態化存在。報告認為，由於美國海軍主要平台數進入增量瓶頸，加上紅海危機和以巴衝突等局勢升級，美軍只能提升現有軍事力量的存在感，在南海活動受限的趨勢無法改變，即使紅海危機平息，能在印太部署的海空兵力仍有限，未來可能加大無人平台或自主武器部署。

美：華存最大軍事網絡威脅 美國國家情報總監辦公室周二發布最新全球威脅評估報告，指中國仍對美國構成最大的軍事和網絡威脅，解放軍可能正在穩步但不均衡地發展奪取台灣和阻止美國軍事干預的能力。報告又指，中國仍然面臨嚴峻的國內挑戰，包括腐敗、人口失衡，以及財政和經濟逆風。由於消費者和投資者信心低迷，中國經濟增長可能繼續放緩，中國官員似乎正在為與美國發生更多經濟摩擦做準備。

華：美國誇大威脅謀軍事霸權 同日，美國參議院情報委員會舉行全球威脅評估聽證會，國家情報總監加伯特稱中國是美國最有能力的戰略競爭對手，中國軍方正在部署先進能力，包括高超音速武器、隱形戰機、先進潛艇、更強大的太空和網絡戰資產，以及更大的核武庫。中央情報局（CIA）局長拉特克利夫提到芬太尼問題，認為由於中國不願打擊利潤豐厚的中國企業，因此只會「間歇性」努力遏制芬太尼前體化學品流動。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應指，美國長期以來一直誇大中國的威脅，以此作為維持美國軍事霸權的藉口。中國決心成為世界和平、穩定和進步的力量，也決心捍衞國家主權、安全和領土完整，濫用芬太尼是美國必須面對和解決的問題。本報綜合報道