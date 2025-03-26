耶魯研究：圖坦卡門墓內木杖陶盤 或屬祭冥王道具求復活

【本報綜合報道】自1922年出土以來，古埃及法老圖坦卡門墳墓至今仍舉世聞名。英媒前日報道，根據美國耶魯大學一項新研究，墓內石棺附近的陶土托盤及木杖實為關鍵道具，用於冥王奧西里斯喪葬儀式，以復活圖坦卡門，可能是現有考古紀錄中這種儀式的最早版本。

研究作者、埃及古物學家布朗（Nicholas Brown）認為，上述儀式由圖坦卡門本人開創，因為古埃及人相信純淨的水可幫助死者復活，因此可能用尼羅河泥土製作托盤，用來在儀式中向神靈祭酒，紀念死者。

神話下權杖施法可重生 另外，按照古埃及神話，奧西里斯在權杖施法下死而復生，因此在儀式上，放在圖坦卡門頭部附近的4根0.9米長木棍可能於喚醒他的過程中發揮核心作用。此前，最早的奧西里斯喪葬儀式描述來自埃及第19王朝，比圖坦卡門統治時間更晚。