女中醫靠把脈揪情傷

心痛刃悲澀波指間量 慕名求診隊伍長 中國山東省青島市一名女中醫因能透過把脈診斷出病人情傷而走紅，被指醫術卓越，以致掛號費高達200元人民幣（約214港元），仍一籌難求。她周日受訪，介紹箇中原理。

39歲史俍元擁有中醫內科學博士學位，為現任青島市中醫醫院（市海慈醫院）北院區治未病科副主任。她解釋，人的情緒會通過神經系統影響脈搏，出現特殊震動波動，從而被醫者識別出來。所謂傷心脈，是有些患者經歷過親人去世等傷痛，全息到脈搏出現局部細剛的心痛刃脈象，同時右寸還會出現悲澀波；而開心脈，如戀愛中的人脈搏會跳得非常愉悅。

師承名醫 自創辨證理論 據了解，史俍元師承山東名中醫齊向華，並開創系統辨證脈學理論，創新形成獨有診脈方法，可精確診斷出患者體質、症狀乃至隱疾，甚至還能洞察對方性格、過往情感創傷等。

史俍元切中傷心脈的本領尤為神奇。她稱，很多患者被診斷出傷心脈都會大哭一場，這時遞上紙巾，讓對方釋放情緒，也是一種療法，因此其診室被視為半個心理門診。由於史俍元注重為每名患者提供全面診療，從面色、體徵、問診到脈診無一不精，使人均看病時間相對較長，平均一個上午僅可為20名患者看診。本報綜合報道