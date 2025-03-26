新西蘭近海爆7級地震

據美國地質勘探局訊息，新西蘭附近海域於當地時間周二下午2時43分（香港時間周二上午9時43分）發生黎克特制7級地震，震央在南島城鎮里費頓（Riverton）西南偏西對開159公里海域，震源深度10公里。當局未有發布海嘯警報，暫時也沒收到任何人命傷亡或建築物損毀報告。（綜合報道）