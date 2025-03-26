日法院命令統一教解散

日本東京地方法院周二下令前稱統一教會的宗教團體世界和平統一家庭聯合會解散。世界和平統一家庭聯合會若不服決定可向東京高等法院上訴，最終解決或需時。若命令生效，教團將喪失法人資格，無法享受稅收優惠，財產清算將由法院選任清算人負責執行。（綜合報道）